Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Gommern/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I mit einem torlosen 0:0 (0:0). 5 Zuschauer waren im Sportforum live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schmidt, Tuente, C. Werban, Von Saleski (77. V. Werban), Schellbach, Hübener, Sindermann, Napiontek, Thiem, Hoppe

SV Groß Santersleben I: Deumeland – (82. Al Houri), Kitanoski, Hahn (60. Eftindjioski), Qorbani (72. Delleh), Fateh (46. Pina Fernandes), Otto, Tafere (87. Habibi), Lange, Adjioski, Ilijoski

; Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Jasper Beeke Hahn; Zuschauer: 5