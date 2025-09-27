Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern mit einem torlosen 0:0 (0:0). 81 Zuschauer waren im Klemens-Fendler-Sportforumrum live dabei. Schiedsrichter Lars Gareis (Unseburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann, Gumtz (82. L. Thielecke), Selent, Schwarz, Mootz, Krüger, Deike, Harnau, Rein (75. T. R. Thielecke), Wendland (46. Sedlak)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Tuente (82. Von Saleski), Knobloch (69. Hoppe), Schellbach (90. Randel), Schulz, Rose, Thiem, Sindermann, Napiontek, Schmidt, Hübener

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81