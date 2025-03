Burg/MTU. Vor 50 Zuschauern hat sich das Team von Jürgen Wust mit 0:2 (0:0) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Fabian Kopecki (Rochau) zwei Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Burger (38., 46., 49., 70.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Sven Hoffmeister, als Florian Tolle für Magdeburg traf und in Spielminute 71 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

SG Blau-Weiß Niegripp liegt 0:2 zurück – Minute 74

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Andre Tiepke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (74.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – FC Zukunft Magdeburg

SG Blau-Weiß Niegripp: Eschner – Heisinger, Peseke, Schuh, Lindenblatt (67. Witzel), T. Endert, Provenzano (75. Kliche), Kramer, Hennig, Armbruster (72. Kruse), Sandmann

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Weidemann (88. Hotopp), Bengsch, Mishchuk, Renning, Rosa, Schaar, Tolle (82. Paryniuk), Tiepke, Kohlepp (71. Krühne-Ploetz), Weigmann

Tore: 0:1 Florian Tolle (71.), 0:2 Andre Tiepke (74.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Elfi Schwander; Zuschauer: 50