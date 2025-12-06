Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TSV Niederndodeleben gegenüber der TSG Grün-Weiß Möser I machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

0:2 – TSV Niederndodeleben verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Irxleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Felix Narr. Der Trainer von Niederndodeleben musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Möser beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TSV Niederndodeleben liegt 0:2 im Rückstand – 95. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben kassierte dreimal Gelb. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Kloska, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (90.+5). Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Bittner, Gottschalk, Biermanski, Ahlemann, Müller (72. Farkas), Frank, Komorous (68. Bergmann), Dreiling, Schott, Lüddeckens

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska, Thiele, Kloska, Pilz, Nord (55. Eickhoff), Moratschke (87. Fähse), Rick, Küllmey, Rieche (68. Friedhoff), Jentzsch

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104