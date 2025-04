Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 67 Fans mit 0:2 (0:0) gegen den SV 1889 Altenweddingen verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für René Angerer. Der Trainer von Magdeburg-Neustadt musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Altenweddingen beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jannes Krüger (SV 1889 Altenweddingen) netzte dann sehr spät in Spielminute 81 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 90+2

In der Nachspielzeit nutzte der SV 1889 Altenweddingen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Krüger (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 gingen die Sülzetaler als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Oeding (61. Rohde), Hildebrandt, Mahner, Schulz, M. Alali Alhamad, Iyamu, Reuper, Schmidt, Simon, Rasche

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schlieter, Zywotek (90. Deike), Selent, Nord, Schwarz (90. Hanft), Harnau (78. Wendland), Richter, Rein (71. Krüger), Thielecke (71. Krause), Sedlak

Tore: 0:1 Jannes Krüger (81.), 0:2 Jannes Krüger (90.+2); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 67