Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).

Kleinmühlingen/MTU. Das Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg ist mit einer deutlichen 0:3 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und in Spielminute 16 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Eine Minute nach Anpfiff gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Junge (46. Brösel), Pflug (46. Schmidt), Richter, Hertel, Hamel (84. Ninschkewitz), Braunert, Kietzmann (46. Jakobs), Ostwald

Magdeburger SV Börde: König – Schuster (46. Müller), Blümel, Köhler (46. Johne), Rhode (90. Rebone), Lange, Rebone (70. Schüßler), Liedtke, Kreutzer, Gallert, Brussig

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45