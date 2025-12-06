Deutlich unterlegen zeigte sich der MSC Preussen in der Auseinandersetzung gegen den Osterweddinger SV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Alexander Daul. Der Trainer von Preussen musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Osterwedding beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Osterweddinger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (26.).

MSC Preussen hinkt 0:2 hinterher – Minute 26

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Koch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (83.). Damit war der Triumph der Osterweddinger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Kulinich, Jahjah, Norenko (67. Volkmer), Jibril, Farho (72. Kidw), Dervishaj, Preuss, Rezai, Kompaniiets, El Zayat (53. Tischer)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Gebhardt (67. Magel), Falkenberg, Koch (84. Suchanek), Barkowski, Nakoinz (84. Frimel), Nölle (82. Dziobek), Loof (79. Reuter), Klaus, Schulze, Embach

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27