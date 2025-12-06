Fußball-Landesklasse 2: An diesem Samstag hat der MSC Preussen auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Osterweddinger SV unterlag das Team von Alexander Daul mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Preussen und Osterwedding ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Osterweddinger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (26.).

MSC Preussen hinkt 0:2 hinterher – Minute 26

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Koch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Osterweddinger entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Kompaniiets, Farho (72. Kidw), El Zayat (53. Tischer), Kulinich, Norenko (67. Volkmer), Dervishaj, Preuss, Jahjah, Rezai, Jibril

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz (84. Frimel), Barkowski, Falkenberg, Loof (79. Reuter), Schulze, Gebhardt (67. Magel), Embach, Klaus, Koch (84. Suchanek), Nölle (82. Dziobek)

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27