Eine bittere Schlappe erlitt der MSC Preussen an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Osterweddinger SV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 27 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (26.).

MSC Preussen liegt 0:2 zurück – Minute 26

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (83.). In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – El Zayat (53. Tischer), Dervishaj, Jibril, Kompaniiets, Jahjah, Rezai, Preuss, Farho (72. Kidw), Kulinich, Norenko (67. Volkmer)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg, Koch (84. Suchanek), Nölle (82. Dziobek), Nakoinz (84. Frimel), Schulze, Gebhardt (67. Magel), Embach, Barkowski, Loof (79. Reuter), Klaus

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Zuschauer: 27