Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Eilsleben/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ist auf Augenhöhe geendet.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 79 Eilslebener SV gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Dustin Duckstein ersetzte Carlo Bernd Köhler und Niklas Ruprecht kam rein für Tom Roloff. Auf der Gastseite sprangen Niklas Heinemann für Jonas Klawunn und Pierre Lucas Wald für Felix Reuper ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Laurin Matthies, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Eilslebener zu erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Eilslebener sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Sengewald, Pruhs, Hampel, Falk, Reber, Haus, Sacher (58. Matthies), Jakobs (71. Weber), Köhler (58. Duckstein), Roloff (58. Ruprecht)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Klawunn (67. Heinemann), Fischer, Hildebrandt, Schulz, Reuper (74. Wald), Alali Alhamad, Simon, Oeding, Theile, Iyamu

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138