Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Duell mit der TSG Grün-Weiß Möser I am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Sülzetal/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem Osterweddinger SV und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Remis.

Tim Thiele (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 21

Noch im ersten Drittel der Partie konnte Oskar Yannik Schulze (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erreichen (21.). Der Osterweddinger SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Koch, Iser, Schulze, Magel (54. Falkenberg), Nakoinz, Dziobek, Herrmanns, Barkowski, Müller (78. Hübler), Reuter (75. Loof)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rölke (78. Kloska), Sachs, Kloska, Jentzsch, Pilz, Rieche, Karbe, Rick, Thiele (59. Nord), Moratschke (64. Eurich)

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118