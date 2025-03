Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Niegripp endete das Duell mit der SV Union Heyrothsberge am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Burg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SG Blau-Weiß Niegripp und SV Union Heyrothsberge ist auf Augenhöhe geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Arturs Beinarovics das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

98. Minute SG Blau-Weiß Niegripp auf Augenhöhe mit SV Union Heyrothsberge – 1:1

Am Ende der Partie sollte es der SV Union Heyrothsberge doch noch gelingen: Das Spiel war schon acht Minuten in der Nachspielzeit, als Marcus Schlüter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Biederitzer Team errang (90.+8). In Spielminute 99 handelte sich die SG Blau-Weiß Niegripp noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – SV Union Heyrothsberge

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Schuh, Sandmann, Provenzano (90. Klein), Beinarovics, Armbruster (80. Enke), Hennig, Peseke, Kliche (90. Kruse), Kramer, Heisinger (80. Witzel)

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius, Peukert, Kloska, Raue, Schulze (67. Vorhölter), Schlüter, Voelckel, Taube, Vogel (68. Adler), Westhause

Tore: 1:0 Arturs Beinarovics (30.), 1:1 Marcus Schlüter (90.+8); Schiedsrichter: Christoph Blasig (Stendal); Assistenten: Andreas Last, Björn Kleinschmidt; Zuschauer: 65