Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber SV Irxleben gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Irxleben/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Irxleben und dem SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem Remis.

Die erste Hälfte des Spiels verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Philipp Blume das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

1:1 für SV Irxleben und SV Seilerwiesen Magdeburg – 78. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Lukas Schwenke ersetzte Jeremy Nordt und Sascha Müller kam rein für Till Trabert. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 74. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

33 Minuten nach der Pause konnte Sascha Müller (Irxleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Irxleben erlangen (78.). Die Börder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Irxleben: Schulze – Köhler, Dethlefsen, Trabert (69. Müller), Krause, Pollmer, S. Schwenke, Schube, Reich, Nordt (60. L. Schwenke), Ahlemann

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde (78. Rettinger), Gabriel, Gropius, Rittmeister, Blume, Bader, Schock (32. Tilche), Theele, Fritz, Meyer

Tore: 0:1 Philipp Blume (45.+9), 1:1 Sascha Müller (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Roland Dr. Hiersemann, Tero Wilhelm; Zuschauer: 86