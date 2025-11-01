Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV Seilerwiesen Magdeburg gegen den SV Eintracht Gommern ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und dem SV Eintracht Gommern mit einem Unentschieden.

Nach 19 Minuten schoss Alexander Schellbach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

58. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Gommern kassierte einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

Das rettende Tor für den SV Seilerwiesen Magdeburg fiel 13 Minuten nach der Pause, als Mark Schröder den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Rathsack, Meyer (75. Lausch), Stridde, Gropius, Kühn, Skorsetz, Schröder, Tamaan (78. Lüder), Seegers (82. Voigtländer)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Hübener (78. Bea), Schellbach, Thauß (83. Von Saleski), Rose, Thiem, Hoppe, Schmidt, Werban, Randel (41. Knobloch)

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15