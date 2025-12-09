Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen den SV Groß Santersleben I ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Kleinmühlingen/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und dem SV Groß Santersleben I mit einem Unentschieden.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I – 1:1 in Minute 69

Das rettende Tor für den SV Groß Santersleben I fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Yohanes Tafere den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Santersleber Team errang (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Kietzmann (65. Dörner), Ninschkewitz (80. Kemp), Braunert, Boese, Richter, Günther, Hertel, Zöbisch (75. Stüber), Schäfer (65. Brösel)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski (50. Hahn), Tafere, Otto, Dressel, Al Houri, Delleh, Qorbani, Madaus, Lange, Adjioski

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32