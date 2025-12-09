Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Kleinmühlingen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der SV Groß Santersleben I am Samstag vom Platz gegangen. 32 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Minute 69 TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I im Gleichstand – 1:1

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Yohanes Tafere, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Santersleber zu erlangen (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bördeländer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz (80. Kemp), Hertel, Kietzmann (65. Dörner), Schäfer (65. Brösel), Günther, Richter, Zöbisch (75. Stüber), Boese, Hamel, Braunert

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski (50. Hahn), Dressel, Otto, Madaus, Adjioski, Delleh, Al Houri, Tafere, Lange, Qorbani

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32