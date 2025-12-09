Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Kleinmühlingen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I ist gleichauf geendet.

Maurice Hertel (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Das rettende Tor für den SV Groß Santersleben I fiel 24 Minuten nach der Pause, als Yohanes Tafere den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Santersleber Team erzielte (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Hamel, Zöbisch (75. Stüber), Schäfer (65. Brösel), Hertel, Ninschkewitz (80. Kemp), Richter, Braunert, Kietzmann (65. Dörner), Boese

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Otto, Madaus, Qorbani, Al Houri, Lange, Ilijoski (50. Hahn), Delleh, Adjioski, Dressel

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32