Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens machtlos und wurde mit 1:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Sülzetal/MTU. Das Spiel zwischen Altenweddingen und Kleinmühlingen/Zens ist mit einer deutlichen 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach lediglich 19 Minuten schoss Henry Brösel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Brösel (24.) erzielt wurde.

Minute 24: SV 1889 Altenweddingen mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für Altenweddingen. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Max Winkelmann nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

18 Minuten nach der Pause konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen (63.). Mit 3:1 gingen die Bördeländer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Thielecke (53. Rein), Deike (46. Gumtz), Winkelmann, Schwarz, Mootz, Harnau (77. Tschepe), Zywotek, Sedlak, Wendland (87. Krause), Schlieter

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Junge, Zöbisch (81. Baartz), Braunert, Brösel, Boese, Günther, Ninschkewitz, Seydlitz (69. Kietzmann), Richter

Tore: 0:1 Henry Brösel (19.), 0:2 Henry Brösel (24.), 1:2 Max Winkelmann (53.), 1:3 Maurice Ninschkewitz (63.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Robert Semmler, Tero Wilhelm; Zuschauer: 75