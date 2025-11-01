Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 75 Fans mit 1:3 (0:2) gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens geschlagen geben musste.

Sülzetal/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Lukas Hering. Der Trainer von Altenweddingen musste sein Team bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Kleinmühlingen/Zens beobachten.

Henry Brösel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Brösel (24.) erzielt wurde.

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 24. Minute

Es sah nicht gut aus für Altenweddingen. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Max Winkelmann nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 18 Minuten nach der Pause, als Maurice Ninschkewitz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (63.). Damit war der Sieg der Bördeländer gesichert. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau (77. Tschepe), Winkelmann, Thielecke (53. Rein), Schwarz, Zywotek, Sedlak, Mootz, Wendland (87. Krause), Deike (46. Gumtz), Schlieter

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Hamel, Boese, Richter, Junge, Brösel, Braunert, Zöbisch (81. Baartz), Seydlitz (69. Kietzmann), Ninschkewitz

Tore: 0:1 Henry Brösel (19.), 0:2 Henry Brösel (24.), 1:2 Max Winkelmann (53.), 1:3 Maurice Ninschkewitz (63.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Robert Semmler, Tero Wilhelm; Zuschauer: 75