Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV Seilerwiesen Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 60 Zuschauern mit 1:4 (0:3) gegen den SV 1889 Altenweddingen geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Vor 60 Zuschauern hat sich das Team von Tim Fabian Suxdorf mit 1:4 (0:3) gegen Altenweddingen geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Florian Dethlefsen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Dethlefsen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (42.).

SV Seilerwiesen Magdeburg liegt 0:2 zurück – Minute 42

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Jannes Krüger konnte in Minute 45+2 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Seilerwiesen Magdeburg. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Krüger (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 4:1 verließen die Sülzetaler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV 1889 Altenweddingen

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rathsack, Theele, Gropius, Zoll, Tamaan (75. Batal), Schröder, Skorsetz, Stridde, Grzenda, Dreiling (68. Voigtländer)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Wendland, Dethlefsen (84. Hanft), Petters, Winkelmann, Junge (72. Tschepe), Harnau, Krüger (89. Thielecke), Mootz, Schwarz, Nord

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (29.), 0:2 Florian Dethlefsen (42.), 0:3 Jannes Krüger (45.+2), 1:3 Christian-Gabriel Gropius (67.), 1:4 Jannes Krüger (87.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Tim Polten, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 60