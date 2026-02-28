Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der BSV 79 Magdeburg im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den TSV Niederndodeleben unterlag das Team von Andreas Heyse mit 1:6 (1:2).

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

Minute 28 BSV 79 Magdeburg und TSV Niederndodeleben im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz. Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Hartwig, Kokert (80. Nsien), Wolde, Klinzmann (24. Njonou), Spiering, Hilgendorf (73. Bansemer), Ellrich, Gröschner, Ngou, Mittag

TSV Niederndodeleben: Willner – Farkas (56. Dreiling), Komorous (73. Klein), Biermanski, Ahlemann, Schott, Jebsen, Ferl (67. Mai), Lüddeckens, Müller (73. Bittner), Husnik (67. Gottschalk)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53