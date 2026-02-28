Der SV Groß Santersleben I erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 55 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Wojciech Radoslaw Banas das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I führt nach 73 Minuten 2:0

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dimitar Kitanoski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (73.). Damit war der Erfolg der Santersleber entschieden. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Eftindjioski (90. Alicke), Qorbani, Desale, Madaus, Adjioski, Banas (80. Al Houri), Ilijoski, Kitanoski (90. Fateh), Otto

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Richter, Schlieter (90. Selent), Dethlefsen, Harnau, Rein (74. Gumtz), Winkelmann (86. Sedlak), Deike (46. Mootz), Zywotek, Schwarz, Wendland

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55