Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Wojciech Radoslaw Banas für Groß Santersleben traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I in Minute 73 2:0 in Führung

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Dimitar Kitanoski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (73.). Damit war der Triumph der Santersleber entschieden. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski, Otto, Tafere, Qorbani, Eftindjioski (90. Alicke), Ilijoski, Desale, Kitanoski (90. Fateh), Banas (80. Al Houri), Madaus

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Dethlefsen, Richter, Harnau, Winkelmann (86. Sedlak), Deike (46. Mootz), Schwarz, Zywotek, Schlieter (90. Selent), Rein (74. Gumtz), Wendland

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55