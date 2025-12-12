Ein 2:2 (1:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSV 79 Magdeburg und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Freitag 2:2 (1:2) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Janis Klinzmann für Magdeburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Jan Theile (22.) erzielt wurde.

Minute 22 BSV 79 Magdeburg und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

Das rettende Tor für den BSV 79 Magdeburg fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philipp Glage den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Klinzmann, Yakhyaev, Heyse, Ngou, Spiering, Hartwig (67. Kokert), Glage, Krüger, Horn (67. Ellrich), Gröschner

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Theile (83. Schneider), Koopmann, Hildebrandt, Niemann, Kutz (78. Zarek), Iyamu, Alali Alhamad, Awal, Klawunn, Fischer

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45