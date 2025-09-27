Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Spiel gegen den Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Fabian Dilge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christian Falk das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (38.). Die Eilslebener legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Falk der Torschütze (42.).

Osterweddinger SV sieht sich 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Osterwedding lag 0:2 zurück. In der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Mathias Loof wurde für Erik-Niklas Reuter eingesetzt und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Marcus-Antonio Bach für Laurin Matthies und Carlo Bernd Köhler für Christian Jakobs den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb.

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Yven Chris Gebhardt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erreichen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Schulze, Dziobek, Falkenberg, Hübler (79. Klaus), Barkowski, Iser, Müller (65. Gebhardt), Koch, Reuter (46. Loof)

Eilslebener SV: Bergeest – Köhler (65. Jakobs), Reber, Falk, Badeleben (72. Stolte), Wittek (90. Bockwoldt), Hampel, Sacher (79. Hasse), Derda, Haus, Bach (65. Matthies)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78