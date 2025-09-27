Ein 2:2 (1:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Fabian Dilge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christian Falk das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (38.). Die Eilslebener legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Falk der Torschütze (42.).

42. Minute: Osterweddinger SV liegt 0:2 zurück

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Mathias Loof wurde für Erik-Niklas Reuter eingesetzt und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Marcus-Antonio Bach für Laurin Matthies und Carlo Bernd Köhler für Christian Jakobs den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Yven Chris Gebhardt (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erreichen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch, Schulze, Reuter (46. Loof), Falkenberg, Barkowski, Müller (65. Gebhardt), Hübler (79. Klaus), Dziobek, Iser, Nakoinz

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben (72. Stolte), Haus, Sacher (79. Hasse), Hampel, Derda, Bach (65. Matthies), Köhler (65. Jakobs), Wittek (90. Bockwoldt), Falk, Reber

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78