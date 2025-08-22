Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Freitag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

David Abraham (Roter Stern Sudenburg) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Stern noch einen drauf: In Minute 64 wurde ein weiteres Tor durch Jan Lüthgarth erzielt.

Roter Stern Sudenburg führt in Minute 64 mit 2:0

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Ruben Schäfer (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kleinmühlingen/Zens erreichen (82.). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Unger, Graupner (46. Janik), Spilgies (62. Lüthgarth), Felgenhauer, Abraham (70. Freise), Telge (62. Pfitzner), Gläser (86. Zen Al Abeden), Böttcher, Riedel

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Jakobs (46. Schäfer), Boese, Richter, Hertel, Braunert, Meinecke, Ostwald, Zöbisch (46. Ninschkewitz)

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170