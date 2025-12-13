Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Oliver Böttcher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Berliner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze (70.).

1:1 für Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben – Minute 70

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Unmittelbar darauf gelang es David Abraham, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Unger (23. Henkel), Gläser (72. Janik), Schimmelpfennig (80. Freise), Hennings, Spilgies, Abraham, Böttcher, Wildenhof, Zen Al Abeden (46. Felgenhauer)

TSV Niederndodeleben: Willner – Jebsen, Gottschalk, Mai (63. Farkas), Frank, Bergmann (63. Husnik), Biermanski, Ahlemann (81. Komorous), Dreiling (57. Müller), Schott (46. Ferl), Lüddeckens

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60