Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Duell mit dem Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Christian Falk (Eilslebener SV) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Falk den Ball ins Netz (42.).

Osterweddinger SV sieht sich 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Osterwedding lag 0:2 zurück. In der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Mathias Loof wurde für Erik-Niklas Reuter eingesetzt und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Marcus-Antonio Bach für Laurin Matthies und Carlo Bernd Köhler für Christian Jakobs den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Yven Chris Gebhardt (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch, Müller (65. Gebhardt), Nakoinz, Reuter (46. Loof), Iser, Falkenberg, Barkowski, Schulze, Dziobek, Hübler (79. Klaus)

Eilslebener SV: Bergeest – Reber, Derda, Sacher (79. Hasse), Bach (65. Matthies), Badeleben (72. Stolte), Haus, Falk, Köhler (65. Jakobs), Wittek (90. Bockwoldt), Hampel

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78