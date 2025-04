Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Niegripp endete das Duell mit dem SSV Samswegen am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Burg/MTU. Am Samstag haben sich die SG Blau-Weiß Niegripp und der SSV Samswegen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Paul Lemme (Gardelegen) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Julian Kober das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Burger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michel Armbruster den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Blau-Weiß Niegripp gegen SSV Samswegen – 61. Minute

Unentschieden. Niegripps Niklas Heisinger konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Samswegen noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Kober (Samswegen) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Samswegen erlangen (90.+3). In Spielminute 95 handelte sich die SG Blau-Weiß Niegripp noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Blau-Weiß Niegripp sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – SSV Samswegen

SG Blau-Weiß Niegripp: Heilmann – Witzel (63. Heisinger), Schuh, Peseke, Kramer, Endert, Armbruster, Hennig, Enke (46. Sandmann), Provenzano (46. Kliche), Kruse

SSV Samswegen: Lindemann – Gamroth, Wagner (80. Lemke), Denecke, Ermisch, Nagel, Resch, Kober, Bartsch, Lehmann, Ronge

Tore: 0:1 Julian Kober (29.), 1:1 Michel Armbruster (61.), 2:1 Niklas Heisinger (76.), 2:2 Julian Kober (90.+3); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Paul Gustav Klopp, Oskar Müller; Zuschauer: 70