Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem BSV 79 Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 28 Zuschauern mit 2:4 (0:0) gegen die TSG Grün-Weiß Möser I verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und die TSG Grün-Weiß Möser I ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kevin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Alain Zidane Nsangou den Ball ins Netz (63.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Simon Moratschke/Möser (69.), gefolgt von Finn Eickhoff (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 80 und Maximilian Sachs (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 86. Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Carl Joscha Gröschner den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Horn, Yakhyaev (71. Hilgendorf), Hartwig, Krüger, Glage, Wolde, Nsangou (72. Kasper), Ellrich, Spiering, Gröschner

TSG Grün-Weiß Möser I: Kloska – Sachs, Rieche, Thiele, Rick (84. Henning), Pilz, Kloska, Küllmey (84. Fähse), Karbe (70. Eickhoff), Moratschke, Nord

Tore: 0:1 Kevin Kloska (55.), 1:1 Alain Zidane Nsangou (63.), 1:2 Simon Moratschke (69.), 1:3 Finn Eickhoff (80.), 1:4 Maximilian Sachs (86.), 2:4 Carl Joscha Gröschner (89.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Alexander Wesche, Hannes Glathe; Zuschauer: 28