Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem BSV 79 Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 28 Fans mit 2:4 (0:0) gegen die TSG Grün-Weiß Möser I verabschieden musste.

2:4 – BSV 79 Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der BSV 79 Magdeburg und die TSG Grün-Weiß Möser I am Samstag 2:4 (0:0) getrennt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kevin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Alain Zidane Nsangou (63.) erzielt wurde.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Simon Moratschke/Möser (69.), gefolgt von Finn Eickhoff (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 80 und Maximilian Sachs (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 86. Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Carl Joscha Gröschner den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ellrich, Gröschner, Wolde, Yakhyaev (71. Hilgendorf), Hartwig, Spiering, Glage, Krüger, Horn, Nsangou (72. Kasper)

TSG Grün-Weiß Möser I: Kloska – Nord, Moratschke, Kloska, Rieche, Küllmey (84. Fähse), Thiele, Rick (84. Henning), Pilz, Karbe (70. Eickhoff), Sachs

Tore: 0:1 Kevin Kloska (55.), 1:1 Alain Zidane Nsangou (63.), 1:2 Simon Moratschke (69.), 1:3 Finn Eickhoff (80.), 1:4 Maximilian Sachs (86.), 2:4 Carl Joscha Gröschner (89.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Alexander Wesche, Hannes Glathe; Zuschauer: 28