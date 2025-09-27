Der SSV Samswegen 1884 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:4 (1:1).

Samswegen/MTU. Der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Börder konterten in der 31. Minute. Diesmal war Dean Joel Dreiling der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Julian Kober, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Feyer, Stettin (73. Engler), Lehmann, Bartsch, Herbst (73. Mazlomi), Gamroth, Ismail (62. Sonnabend), Kober, Wagner, Ermisch

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (68. Farkas), Jebsen, Nötzold, Gottschalk (68. Bittner), Schott (89. Neumann), Ahlemann, Müller (56. Bergmann), Lüddeckens, Felgentreff (56. Husnik), Husnik

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52