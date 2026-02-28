Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 2:4 (1:3).

2:4 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Eilslebener SV

Robert Niebuhr traf für den Eilslebener SV in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Eilslebener legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hinkt 0:2 hinterher – Minute 19

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Die Partie blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Carlo Bernd Köhler (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:2 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Richard, Oeding, Wald (76. Ladewig), Koopmann, Aldinar (81. Hejhemo), Simon (46. Zarek), Niemann, Alali Alhamad, Kutz, Schulz

Eilslebener SV: Schmidtke – Bockwoldt, Jakobs (82. Weber), Bach, Haus (54. Ruprecht), Badeleben, Niebuhr, Matthies (64. Köhler), Wittek, Hasse (73. Falk), Hampel (85. Roloff)

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58