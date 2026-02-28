Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 58 Zuschauern mit 2:4 (1:3) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:3).

Nach 16 Minuten schoss Robert Niebuhr das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Eilslebener legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Es blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Carlo Bernd Köhler (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:2 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Aldinar (81. Hejhemo), Schulz, Richard, Koopmann, Oeding, Niemann, Wald (76. Ladewig), Kutz, Alali Alhamad, Simon (46. Zarek)

Eilslebener SV: Schmidtke – Bockwoldt, Niebuhr, Badeleben, Hasse (73. Falk), Wittek, Haus (54. Ruprecht), Matthies (64. Köhler), Bach, Jakobs (82. Weber), Hampel (85. Roloff)

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58