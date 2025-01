Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich die Germania Olvenstedt I und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (2:3).

In Minute 14 schoss Felix Reuper das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Jonas Klawunn (28.) erzielt wurde.

Germania Olvenstedt I liegt 0:2 im Rückstand – Minute 28

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Magdeburger den Ball in der 42. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Reuper versenkte den Ball in Minute 43 ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Magdeburger jedoch nicht abhängen. Sascha Neumann traf in Spielminute 45. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Niemann traf in der 61. Spielminute ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Owen Etinosa Iyamu den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 festigte (73.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. Die Germania Olvenstedt I rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Sevcov, Mucke, Meinecke, Puchowka, Komrowski (69. Golde), Hartmann (60. R. Müller), Neumann (69. Zabel), Frank, M. Müller, Hallbauer

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Steinwerth – Allwardt, Hildebrandt (78. Nagel), Iyamu, Niemann, Mahner, Dolke (87. Koopmann), Alali Alhamad, Klawunn (60. Hasler), Skorsetz, Reuper

Tore: 0:1 Felix Reuper (14.), 0:2 Jonas Klawunn (28.), 1:2 Paul Niemann (42.), 1:3 Felix Reuper (43.), 2:3 Sascha Neumann (45.), 2:4 Paul Niemann (61.), 2:5 Owen Etinosa Iyamu (73.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 45