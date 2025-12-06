Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Marcel Gieseler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Bennet Vogel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (39.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Moritz Leonard Hanke den Ball ins Netz (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – Minute 45+2

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Hannes Schulze wurde für Moritz Leonard Hanke eingesetzt und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite verließ Benjamin Fritsch für Alexander Schüßler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Alexander Vasükov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (70.). In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Voelckel (82. Hrachowitz), Schlüter, Vogel (67. Vasükov), Möser, Peukert, Marth, Taube (70. Gropius), Marks (76. Wöhler), Hanke (67. Schulze), Fritz

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Boeke (78. Naumann), Müller, Köhler, Rebone, Brussig, Blümel, Berlin, Wolff, Gallert, Fritsch (63. Schüßler)

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48