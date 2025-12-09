Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der BSV 79 Magdeburg vor 26 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den Roter Stern Sudenburg freuen.

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Torben Hartwig der Torschütze (44.).

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Nimtz konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV 79 Magdeburg rutschte dennoch auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Heyse (76. Wolde), Spiering, Ellrich (66. Kokert), Gröschner, Yakhyaev (88. Kasper), Krüger, Hartwig, Ngou, Glage, Klinzmann

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel (66. Zen Al Abeden), Telge (61. Abraham), Schimmelpfennig, Graupner, Spilgies (72. Subke), Hennings, Pakebusch, Felgenhauer, Gläser, Wildenhof

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26