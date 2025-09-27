Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der SV Groß Santersleben I nach einem klaren Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Johannes Meyer für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Abdul Rahman Delleh der Torschütze (43.).

In der 66. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Delleh den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (78.). Damit war der Erfolg der Santersleber entschieden. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Eftindjioski (70. Al Houri), Fateh (89. Habibi), Tafere, Ilijoski, Otto, C. Madaus, C. Madaus, Lange, Qorbani, Delleh

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Schröder, Tilche (38. Friedrich), Rathsack, Gropius, Meyer (77. Tamaan), Zoll, Grzenda, Skorsetz, Stridde (88. Voigtländer)

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45