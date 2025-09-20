Der TSG Grün-Weiß Möser I glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SV Union Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 89 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 89 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Robin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Willi Küllmey (53.) erzielt wurde.

Minute 53: TSG Grün-Weiß Möser I baut Führung auf 2:0 aus

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur fünf Spielminuten später konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Burger den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Rieche (46. Eickhoff), R. Kloska, Jentzsch, Küllmey (73. Nord), Rick, Rölke (78. Henning), Thiele (61. Preßler), Pilz, K. Kloska

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schlüter, Marks, Schulze, Marth (76. Pinno), Fritz, Wöhler (85. Thorand), Peukert, Schumburg, Kloska, Schäfer (61. Hanke)

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89