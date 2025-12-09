Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 26 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Torben Hartwig der Torschütze (44.).

44. Minute: BSV 79 Magdeburg führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Nimtz konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der BSV 79 Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Philipp Glage (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV 79 Magdeburg rutschte dennoch auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Glage, Heyse (76. Wolde), Klinzmann, Spiering, Yakhyaev (88. Kasper), Ellrich (66. Kokert), Hartwig, Krüger, Gröschner, Ngou

Roter Stern Sudenburg: Barth – Graupner, Pakebusch, Riedel (66. Zen Al Abeden), Hennings, Gläser, Felgenhauer, Wildenhof, Spilgies (72. Subke), Schimmelpfennig, Telge (61. Abraham)

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26