Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Johannes Meyer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Abdul Rahman Delleh den Ball ins Netz (43.).

In der 66. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Delleh den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (78.). Damit war der Triumph der Santersleber entschieden. Die Santersleber haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, C. Madaus, Tafere, Delleh, C. Madaus, Ilijoski, Lange, Fateh (89. Habibi), Qorbani, Eftindjioski (70. Al Houri)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Schröder, Skorsetz, Rathsack, Grzenda, Zoll, Tilche (38. Friedrich), Stridde (88. Voigtländer), Meyer (77. Tamaan), Theele

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45