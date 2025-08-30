Die SV Union Heyrothsberge errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 83 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen.

Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tom Raue der Torschütze (20.).

20. Minute SV Union Heyrothsberge und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen musste dreimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Raue, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (66.). In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Raue (68. Vogel), Fritz (88. Sensenschmidt), Schäfer, Taube (68. Schmidt), Gropius, Schulze (82. Hanke), Kloska (90. Thorand), Schlüter, Wöhler, Marth

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Jibril, Kulinich, Al Mounif (70. Gjoci), Norenko, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), El Zayat, Jahjah (46. Kompaniiets), Preuss, Chebli (70. Rezai), Dervishaj

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83