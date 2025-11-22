Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 23 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Die 23 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen das Team aus Samswegen mit 3:1 (2:0) souverän.

Simon Otto Fritz (SV Union Heyrothsberge) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Christian Kloska (34.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – Minute 34

Es sah nicht gut aus für Samswegen. Aber dann musste der SV Union Heyrothsberge auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Jan-Erik Gamroth nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fritz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (80.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden. Die Biederitzer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SSV Samswegen 1884

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Hanke (68. Vogel), Möser, Vasükov, Schulze (85. Hrachowitz), Kloska, Marks (85. Sensenschmidt), Fritz, Peukert, Schlüter, Marth (75. Wöhler)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ermisch (82. Jahns), Gamroth, Herbst (51. Sonnabend), Lehmann, Feyer, Bartsch, Nagel (70. Mazlomi), Kober, Ronge, Resch (70. Engler)

Tore: 1:0 Simon Otto Fritz (21.), 2:0 Christian Kloska (34.), 2:1 Jan-Erik Gamroth (47.), 3:1 Simon Otto Fritz (80.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Niklas Stoye; Zuschauer: 23