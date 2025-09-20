Die TSG Grün-Weiß Möser I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 89 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge durch.

Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (53.).

TSG Grün-Weiß Möser I führt mit 2:0 – Minute 53

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon fünf Spielminuten später konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Burger den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Thiele (61. Preßler), K. Kloska, R. Kloska, Rieche (46. Eickhoff), Pilz, Rick, Küllmey (73. Nord), Rölke (78. Henning), Sachs

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schäfer (61. Hanke), Marks, Marth (76. Pinno), Schlüter, Wöhler (85. Thorand), Kloska, Peukert, Fritz, Schulze, Schumburg

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89