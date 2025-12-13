Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Eilslebener SV gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern am Samstag 3:3 (1:0) getrennt.

Benjamin Sacher (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eilslebener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Florian Thauß der Torschütze (47.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Minuten darauf konnte Lucas Schmidt (Gommern) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Gommern erlangen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Wittek (46. Roloff), Jakobs, M. Badeleben (82. Weber), Reber, Hasse (90. Krüger), Stolte (73. Gerhardt), Stotmeister (46. Köhler), Hampel, Sacher

SV Eintracht Gommern: Bellach – Randel, Werban, Bea, Thauß, Hoppe, Napiontek, Baumbach, Schmidt, Thiem, Arndt

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72