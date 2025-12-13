Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber Eilslebener SV gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).

Benjamin Sacher traf für den Eilslebener SV in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gommeraner revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Florian Thauß erzielt.

Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Minuten später konnte Lucas Schmidt (Gommern) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Gommern erlangen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – Stotmeister (46. Köhler), Hasse (90. Krüger), Reber, Jakobs, Haus, M. Badeleben (82. Weber), Sacher, Wittek (46. Roloff), Stolte (73. Gerhardt), Hampel

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thauß, Napiontek, Arndt, Hoppe, Thiem, Werban, Bea, Baumbach, Schmidt, Randel

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72