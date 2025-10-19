Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein MSC Preussen gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).

Shahin Farho (MSC Preussen) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Rose den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen MSC Preussen und SV Eintracht Gommern – 66. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Hussen Gahdo, Tischer, Jahjah, Farho (76. Kidw), El Zayat, Al Mori (63. Kompaniiets), Rezai (63. Volkmer), Dervishaj, Preuss, Al Mounif

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hübener, Thiem, Werban, Randel, Napiontek, Schmidt, Hoppe, Rose, Schellbach, Sindermann

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48