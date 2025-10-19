Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein MSC Preussen gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Shahin Farho (MSC Preussen) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gommeraner revanchieren: In Minute 66 wurde das Gegentor durch Maximilian Rose erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Ihab El Zayat den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Al Mounif, Al Mori (63. Kompaniiets), Preuss, Jahjah, Hussen Gahdo, Farho (76. Kidw), Dervishaj, Rezai (63. Volkmer), Tischer

SV Eintracht Gommern: Bellach – Randel, Sindermann, Schmidt, Werban, Schellbach, Napiontek, Hübener, Thiem, Hoppe, Rose

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48