Ein 3:3 (3:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSV Samswegen 1884 und Osterweddinger SV am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Samswegen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SSV Samswegen 1884 und der Osterweddinger SV am Samstag 3:3 (3:2) getrennt.

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Yven Chris Gebhardt (12.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Die Partie blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Am Ende des Duells sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nakoinz den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Osterweddinger Team errang (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SSV Samswegen 1884 rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ronge, Kober, Ermisch, Herbst (89. Jahns), Lehmann, Gamroth, Sonnabend (63. Ismail), Feyer (70. Engler), Wagner, Bartsch

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski (81. Suchanek), Gebhardt, Nakoinz, Dziobek, Nölle, Schulze, Embach (46. Hübler), Klaus, Iser, Falkenberg

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Zuschauer: 62